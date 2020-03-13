سجادتك الخاصة ومنديلك على أنفك.. أبرز نصائح الأزهر للمصلين

وجه الأزهر الشريف عددا من النصائح للمصلين، اليوم، مؤكدا أنه يجوز عدم الذهاب للمسجد عند شدة المطر وكثرة الوحل وتصلي في بيتك الظهر أربع ركعات، أمّا إن كان المسجد قريبًا منك ولا يترتب على ذهابك إليه خطر أو ضرر، فتوجّه للصلاة في المسجد.

وأضاف الأزهر، في منشور على الصفحة الرسمية لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: "إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى أو القلب أو الصدر أو تعاني من الحساسية المزمنة، أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تعاني من السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق فلا تذهب لصلاة الجمعة في المسجد، وصَلِّ في بيتك أربع ركعات الظهر".

وأكمل: "عند الذهاب للصلاة في المسجد اصطحب معك سجادتك الخاصة، وعند العطس ضع منديلًا على أنفك".