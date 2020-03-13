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غرف عمليات في الأوقاف قبل صلاة الجمعة برئاسة جابر طايع

الأئمة بالمساجد من 10 صباحا والخطبة لن تزيد عن 15 دقيقة

كتب:

سعيد حجازي
12:07 م | الجمعة 13 مارس 2020
غرفة عمليات في الأوقاف لمتابعة صلاة الجمعة

غرفة عمليات في الأوقاف لمتابعة صلاة الجمعة

ترأس الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الغرفة المركزية لمتابعة صلاة الجمعة اليوم، وأجرى طايع اتصالات بغرف عمليات المحافظات للتأكيد على أن مدة الصلاة من 10 إلى 15 دقيقة ولن تزيد عن ذلك.

وتواجد الأئمة والعاملين بالمساجد من الساعة 10 صباحا وبعض الأئمة متواجدون منذ الأمس في المساجد

وكان الأزهر، وجه عدة نصائح اليوم، للمصليين، أكد فيها جواز عدم الذهاب للمسجد عند شدة المطر وكثرة الوحل، وأن تصلي في البيت ظهرًا أربع ركعات، أمّا إن كان المسجد قريبًا منك ولا يترتب على ذهابك إليه خطر أو ضرر، فتوجّه للصلاة في المسجد.

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