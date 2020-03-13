 محافظ الغربية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع لضمان توفير السيولة المرورية الكاملة، حيث تفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى مرورا على (مدخل المحلة - منطقة الشون - شارع الجيش – منطقة أبو علي – سكة المنصورة).

كما أكد محافظ الغربية بذل مزيد من الجهد لمواجهة موجة الطقس السيئ ومواصلة الأعمال على مدار 24 ساعة، للتخلص التام من جميع تراكمات المياه.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد أحوال مدينة سمنود لمتابعة أعمال الشفط الجارية، والتأكد من أن جميع الجهات المشاركة من (مراكز المدن – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الحماية المدنية)، تقدم دورها بجدية تامة في شفط مياه الأمطار من الشوارع.