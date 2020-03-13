فرق التدخل السريع تنقذ 323 مشردا من الطقس السيئ

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات تعاملوا أمس في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، مع 323 حالة من المشردين، منهم 314 مسنا، جرى نقل 12 منهم إلى دور الرعاية.

وأشارت إلى أنه جرى التعامل مع 9 أطفال من مفتقدي الرعاية، جرى إيداعهم بالدور الرعاية، لافتا إلى أن الفريق وزع 227 بطانية و304 وجبات ساخنة، مشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أن الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات، على مدار اليوم، لإنقاذ المشردين الكبار حيث يتبع الوزارة 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة لـ6 جمعيات أهلية تتعاون مع الوزارة.

وأوضحت القباج أنه جرى تزويد فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ، لافتة إلى أنه يمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للإبلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528).