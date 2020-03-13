الهلال الأحمر يوزع بطاطين ومساعدات غذائية على أهالي منطقة الزرايب

قدمت فرق الطوارئ بالهلال الأحمر، المساعدات للأسر المتضررة من سيول في منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو في القاهرة.

وتواجدت فرق الهلال الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في حي الزرايب لتقديم المساعدات لأهالي المنطقة، حيث يجري تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زارت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، حيث تضم غرفة العمليات المركزية 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة ميدانية على مستوى الجمهورية.

وقرر الهلال الأحمر المصري، رفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

جدير بالذكر أن فرق الهلال الأحمر المصري تقوم فور وقوع الحوادث والنكبات بتقديم الاسعافات الأولية للمصابين والمساعدة في نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم لنفسي للمصابين وأسرهم .