جولة لرئيس "القابضة للمياه" في 3 محافظات لمتابعة جهود سحب مياه المطر

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آخر المستجدات والتطورات بخصوص الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وسحبت الشركات التابعة مع موجة الأمطار الغزيرة، تجمعات المياه، مع استمرار رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد على مدار الساعة بكافة الشركات، بالتنسيق مع المحافظات والمحليات وكافة الأجهزة المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تفقد اليوم مناطق تجمعات المياه بـشارع الحجاز بمصر الجديدة ، ومنطقة المنصة بطريق الاوتوستراد بمحافظة القاهرة، وميدان لبنان بمحافظة الجيزة.

وأجرى جولة بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الشركة القابضة، أنه جرى الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالي (92 سيارة شفط مياه و14 بدالة وسيارتي سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84 بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببني سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالإسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالأقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلا عن عدد العاملين والذي جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.