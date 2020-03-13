رغم تعليق الدراسة.. وكيل تعليم الغربية يتابع رفع آثار الأمطار من المدراس

أجرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، جولة ميدانية بعدد من مدارس الإادارات التعليمية، حيث تفقد مدارس "علي مبارك" و"طنطا الإعدادية بنين"، و"طنطا الثانوية الميكانيكية"، و"الحكمة الثانوية بنات" التابعة لإدارة غرب طنطا، وتلاحظ وجود تجمعات مياه في أفنية معظم المدارس.

كنا تواضل " حسن " مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث جرى التواصل والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بجميع المراكز لتقديم الدعم وسرعة شفط المياه المتراكمة داخل المدارس وحولها.

وأكد وكيل الوزارة أنهجرى التاكيد على مديري الإدارت بتفعيل عمل لجان الأزمات والكوارث بالمدارس، والتواصل الفوري مع رؤساء المدن والوحدات المحلية للتخلص من المياه وآثار الأمطار.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرر تعليق الدراسة غدا السبت، للطلاب فقط.

كما كرم وكيل الوزارة، عددا من مديري المدارس الذين تعاملوا بنشاط وجدية في مواجهة الأمطار والطقس السيئ، وجرى شفط كافة مياه الأمطار، وهم مدير مدرسة "الحكمة الثانوية بنات" بطنطا، و"محمد صلاح الصناعية" ببسيون، و"علي مبارك الابتدائية" بطنطا.