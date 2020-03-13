المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: تعطيل الدراسة يشمل جميع المحافظات

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعطيل الدراسة غدا السبت، يشمل جميع المحافظات.

وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "قرار عام من رئيس الوزراء تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس والجامعات للتعامل مع الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والطقس السيىء".

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.