حرب البترول تهبط بالأسعار.. وخبير: ستنعكس على أسعار الوقود في مصر

بلغت حصيلة انخفاض أسعار النفط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، المنتهي الخميس، نحو 16 دولاراً للبرميل كمتوسط، وبلغ متوسط سعر البرميل نحو 34 دولاراً مقابل 50 دولاراً في بداية تعاملات الأسبوع.

وتأتي الانخفاضات نتيجة عدم توصل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لاتفاق مع روسيا باعتبارها ثاني أكبر مصدّر للنفط فى العالم، حيث رفضت روسيا اقتراحات المنظمة بتخفيض نسبة الإنتاج 1.5 مليون برميل إضافية على التخفيضات السابقة، ما أشعل "حرب بترول" بين روسيا والسعودية، أكبر مصدّر للنفط فى العالم.

واقترحت "أوبك" خفض الإنتاج بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى دون المستوى، ما جعلها تقرر تخفيض الإنتاج بعد أزمة فيروس كورونا، الذى ظهر فى الصين، أواخر ديسمبر من العام الماضى، وتعد الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم، وانخفضت الأسعار من 62 دولاراً للبرميل إلى ما يقارب الـ30 دولاراً.

وقابلت السعودية قرار رفض روسيا خفض الإنتاج بخفض السعر الرسمي للبرميل وزيادة إنتاجها إلى أكثر من 12.300 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 300 ألف برميل عن الطاقة القصوى المستدامة، البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وتراقب الحكومة المصرية عن كثب، التأثير المحتمل لها على أسعار الوقود، حيث قال مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن اتجاهات أسعار النفط العالمية، سوف تنعكس على أسعار الوقود في مصر.

وأوضح "يوسف"، لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائى للوقود اجتماعها المقبل بداية الشهر القادم، ما قد يشهد خفضاً لأسعار الوقود، حيث تعتمد اللجنة فى تحديد الأسعار الجديدة للبنزين على السعر العالمى للنفط وأسعار الدولار، والذى شهد خلال الفترات السابقة انخفاضاً كبيراً.