إحباط تهريب 32 قطعة فنية ذات قيمة تاريخية وأثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط تهريب قطع فنية ذات قيمة تاريخية وأثرية داخل رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية بإسم إحدى السيدات، وتم ضبط الحاوية المستخدمة لنقل الرسالة،.

وأكدت التحريات قيام السيدة المشار إليها باستيراد رسالة أمتعة شخصية داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية، وإخفاء قطع فنية تاريخية وأثرية ضمن مشمولها.

وعقب تشكيل لجنة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لفحص مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 32 قطعة مختلفة ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية) وبالعرض على اللجان المختصة، أفادت بأن جميع المضبوطات تخضع للقرارات الصادرة بشأن حظر استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة.

بمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركي والقائم على إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بمحتوى الرسالة)، اعترف بواقعة الضبط وأنكر علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.