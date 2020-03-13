كوت ديفوار تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في كوت ديفوار، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، حسبما ذكرت قناة "أفريكا نيوز" الإخبارية اليوم.

وأكدت الوزارة أن الحالة لمواطن إيفواري عاد من إيطاليا، حيث يعاني من الحمى وسيلان الأنف، مشيرة إلى أنه تم إخضاعه للعزل وحالته مستقرة.

وفيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

غينيا تسجل أول حالة إصابة بالفيروس

من جانبها، أعلنت غينيا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم، عن متحدث باسم وفد الاتحاد الأوروبي في غينيا، قوله إنه تم تأكيد إصابة موظف تابع لبعثة الاتحاد في البلاد بـ"كورونا".