"التنمية المحلية" في آخر تقرير عن الطقس: استقرار الوضع في أغلب المحافظات

تلقت غرفة إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، منذ قليل، تقريرا مفصلا من كل المحافظات، بآخر تطورات موجة الطقس السيئ، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ "الوطن"، أن الحالة مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، واصفا التقرير بأنه أفضل تقرير منذ حدوث موجة الطقس السيئ، لافتا إلى استقرار الأوضاع بالبحيرة، وجار شفط المياه من القرى.

وأضاف "قاسم" أنه جار العمل على إزالة تراكمات المياه في الغربية ومطروح، لافتا ألى أن المنوفية شهدت تشقاقات في عدد من منازل الطوب اللبن بسبب الأمطار.

وتابع أن الأمور مستقرة في محافظات كفرالشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا وأسيوط، مع استمرار أعمال إزالة تراكمات المياه، مشيرا إلى غلق طريق أسيوط سوهاج الغربي والشرقي وطريق الجيش الشرقي.

وأكد "قاسم"، على استقرار الأمور فى الوادى الجديد والبحر الأحمر والأقصر، فيما تشهد أسوان رياحا متوسطة، مضيفا أنه تم فتح الطرق وفتح ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن بني سويف مستقرة، وتم التعامل مع ارتفاع المياه في مخر سنهور، فضلا عن غلق طريق أبو زنيمة حتى حمامات فرعون، وغلق مينائي شرم الشيخ ونوبيع.

وتابع أن الأمطار خفيفة بالدقهلية، وانهيار منزل بالطوب اللبن خال من السكان فى منية الفرماوى بمركز ميت غمر، وفى الإسكندرية تم فتح كل الطرق، والقليوبية تشهد رياح خفيفة، ومحافظة الجيزة بها الحالة مستقرة، وجار التعامل مع قرية الديسمي التابعة لمركز الصف، بعد تضررها من تغير مسار السيل، وتم الدفع بقواقل مساعدات إنسانية ودعم من القوات المسلحة لإنهاء الموقف.