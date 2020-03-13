مضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للمحالين إلى معاش بشرط اجتياز الاختبار

أعلنت وزارة الأوقاف، مضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش، بشرط اجتياز الاختبار المقرر.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تقديرًا لدورهم في خدمة الدعوة، والاستفادة من جهودهم العلمية والدعوية، وبناءً على مذكرة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، اعتمد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة مكافأة بدل الخطب والدروس للأئمة المحالين إلى المعاش، وكذلك القيادات الدعوية بالوزارة والوعاظ المحالين إلى المعاش ممن يعملون بنظام خطبة ودرسين بالوزارة بشرط اجتياز الاختبار المقرر لهذا التحسين".

وأضاف أنه تقرر رفع المكافأة لكل يجتاز بكفاءة الاختبار المقرر من 250 جنيهًا إلى 500 جنيه، حيث جرى اليوم اعتماد رفع هذا البدل للمجموعة الأولى وتضم كلا من:

وقالت الوزارة، إنه على جميع الراغبين في دخول اختبار تحسين المستوى الحالي لخطباء المعاش المسجلين، تسليم طلب دخول الاختبار لمدير الإدارة التابع لها لرفعه إلى مدير المديرية، للقيام برفع الطلبات مجمعة لرئيس القطاع الديني خلال أسبوعين من تاريخه.