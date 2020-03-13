وزير الأوقاف: لا تستقوا المعلومات من الصفحات والمواقع المجهولة

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من الانسياق خلف الصفحات المجهولة أو المواقع المشبوهة، واصفا إياها بأنها "تبث السم الزعاف ولا تألو على خلق ولا دين ولا وطن، بل إن كشف أصحاب هذه الصفحات والضرب على أيديهم بيد من حديد مطلب وطني".

وأضاف الوزير في بيان له: "أهل الذكر الذين قال الله عز وجل في شأنهم ”فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” هم أهل العلم والاختصاص في كل شيء، فنسأل أهل الطب في الطب ونأخذ بكلامهم فيه، ونسأل أهل الفقه في الفقه ونأخذ بكلامهم فيه، وأهل الهندسة في الهندسة ونأخذ بكلامهم فيها، ولا نستقي معلوماتنا من الصفحات والمواقع المجهولة أو حتى المعلومة لغير أهل الاختصاص".

تابع "جمعة" في بيانه: "طاعة ولي الأمر تقتضي الأخذ برأي أهل الاختصاص ومؤسسات الدولة الرسمية وما يصدر عنها من توجيهات كل فيما يخصه".