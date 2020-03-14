6 ملفات في حقيبة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

يبدأ الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، رحلته فى رئاسة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، خلال الأيام المقبلة.

ويضم المنتدى فى تشكيله 14 دولة عربية، جرى تأسيسه، ليكون منبر لتشكيل لجان وطنية برلمانية للسكان والتنمية، في الدول العربية، وقيادة البرلمانيين العرب، لمختلف أنواع البرامج والمبادرات الهادفة، لدعم ملف السكان وتطويره.

وترتكز رؤية المنتدى، على عدد من القضايا الخاصة بالتنمية المستدامة والهجرة والزواج والصحة الإنجابية، وتمكين الشباب وتمكين المرأة.

عمل المنتدى منذ إنشائه، على تحسين نوعية حياة السكان في الدول العربية، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة الأهداف المرتكزة على قضايا التطوير الشامل، لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب العربية والأجيال القادمة.

وزيادة مستوى الوعي، حول قضايا السكان والتنمية لدى كل أعضاء البرلمانات العربية.

كما يرتكز عمل المنتدى، على بناء جسور التواصل بين القادة الإداريين المخططين والمنفذين والاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمشرعين المؤثرين في التنمية الوطنية، وعلى المستويات المحلية والعربية والأجنبية العالمية.

والتأثير في التشريعات الخاصة بمجالات الاهتمام، وتنقيحها واستحداث الجديد والمفيد منها، بما ينسجم مع منظومة القيم الثقافية للمجتمع العربي.

وتوفير المناخ المناسب، لإنشاء تحالفات بين المنظمات المتعددة في القطاعات العام والخاص، وغير الربحي للعمل على تحسين مستقبل واقع الصحة والتعليم والبيئة والمرأة والشباب بالدول الأعضاء.

وتبادل الخبرات التي تدعم أفضل الممارسات بهذا الخصوص.

ويساهم المنتدى فى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة بقضايا السكان والتنمية، تسهل الاستفادة من الخبرات المميزة التي تدعم تفعيل الاستدامة التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والمرأة والشباب.

وعقد لقاءات وجلسات حوارية دورية بين الأعضاء ترتبط بنفس الموضوع، وفتح قنوات الحوار الايجابي البناء.