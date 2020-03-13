نائب وزير الطيران المدني يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة

تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي، وذلك وفقا لتوجهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمتابعة سير العمل وانتظامية حركة التشغيل بالمطار خاصة في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد، رافقه في الجولة المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة.

شملت الجولة تفقد مدرج الطائرات الرئيسي وممرات الإقلاع والهبوط بأرض المهبط للاطمئنان على سلامة الممرات وعدم تعرضها لأى تأثر عقب سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد.

وتفقد مناع الأجهزة الملاحية بالمطار لمتابعة الموقف أولًا بأول والتأكد من كفاءتها في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وكذا الوقوف على الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها تجنبًا لحدوث أي طارئ أو عرقلة قد تؤثر على انسيابية الحركة الجوية بالمطار.

كما زار، مناع مخازن شركة مصر للطيران للصيانة والأجهزة الفنية حيث أطلع على معدات وأجهزة صيانة الطائرات للاطمئنان على جاهزيتها للقيام بخدمات الصيانة التي تقدمها لطائرات مصر للطيران والعديد من شركات الطيران المصرية والأجنبية التي تهبط بمطار القاهرة الدولي.