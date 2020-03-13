خلال موجة الطقس السيئ.. محافظ الإسكندرية ونائبته يتفقدان إزالة آثار الأمطار

حرص محافظ الإسكندرية ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، على متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع موجه الطقس السيئ من شوارع المحافظة.

وتفقد المحافظ ونائبته عددا من المناطق بغرب الإسكندرية، وكذلك أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو 21 وطريق الإسكندرية مطروح ومدخل مدينة 6 أكتوبر بنطاق حي العجمي، كما تفقدا سيولة الحركة المرورية.

وشهدت محافظات الجمهورية حالة من تقلبات الطقس السيئ منذ أمس، تم خلالها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وصلت لحد السيول في أغلب الأنحاء، مع نشاط في الرياح لتتخطى سرعتها المعدلات الطبيعية، واستمرت الأمطار في التساقط حتى صباح اليوم الجمعة.

ويقول خبير الأرصاد الجوية الدكتور وحيد سعودي، أنه من المتوقع أن تنتهي موجة الطقس المتقلب مساء غدا السبت، حيث تخف حدة حالة عدم الاستقرار بدء من مساء اليوم، وتستمر بالتدريج حتى مساء الغد، وتقل كميات السحب المسببة للأمطار الغزيرة وتنعدم الفرصة لسقوط الأمطار بالتدريج حتى تهدأ تمامًا.

وأضاف سعودي لـ "الوطن" أنه من المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بداية من صباح يوم الأحد.