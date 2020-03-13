بعد انقطاع دام يومين.. عودة ضخ المياه لأحياء مدينة الطور مساء اليوم

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة جنوب سيناء، بيانًا، أكدت فيه على ضخ مياه الشرب لبعض أحياء مدينة الطور، بعد انقطاع دام يومين، لسوء الأحوال الجوية.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بالمحافظة، أنه جرى ضخ المياه للوحدات السكنية بمنطقة الطور الجديدة (توشكا)، وأحياء النصر، والشروق، وبدر، واللوكس، والزهور، والفيروز، والأمل، والمنشية، والمنطقة التجارية.

وأوضحت رئيس القطاع، أنه سيجرى ضخ المياه للوحدات السكنية، بأحياء الزهراء، والنادي، و88 وحدة، والسلام، والأوقاف، وحي الـ 102، والشاليهات، والجبيل، والمنطقة الصناعية، في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة.

وكانت قد أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عددا من سيارات مياه لتجوب أحياء مدينة طور سيناء، وتوزيع المياه على المواطنين، لانقطاع المياه على مدار يومين.