منعقدة بشكل دائم لمواجهة الأزمات: حصاد غرفة عمليات الأوقاف اليوم

ترأس الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الغرفة المركزية لمتابعة صلاة الجمعة اليوم، وأجرى طايع اتصالات بـ27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات للتأكيد على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ورصدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع عدد من الإشكاليات التي تسببت بها الأحوال الجوية والتي تعاملت معها غرفة العمليات بحرفية شديدة، وشملت:

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف قنا، انهيار الجزء العلوي من مأذنة مسجد الرحمن بقرية السلامية نجع حمادي بأوقات قنا وهذا التساقط تسبب في انهيار المسجد وتصدع حائط الجار، ولم ينتج عن هذا الأمر أي خسائر بشريه وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1471 ادارى نجع حمادي

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف قنا، انهيار مأذنة مسجد مكة المكرمة بإدارة الكرنك مركز أبوتشت، والمسجد بحالة سليمة تماما وتقام فيه الشعائر ولا توجد أي خسائر بشرية

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف الغربية بأن سطح مسجد سيدي أحمد البدوي يوجد به تساقط للمياه من داخل الكاميرا الخرسانية الموجودة بمنتصف المسجد من ناحية دورة المياه والحائط المجاور للمئذنة القديمة تساقط مياه من أعلي السقف علي الجدران من الناحية القبلية

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف المنوفية بأن مسجد سيدي خميس بشبين الكوم سقفه تأثر بالمطر مما أدى إلى رشح المياه على لوحة الكهرباء وتم غلقه وعدم قيام صلاة الجمعة بل تمت في دار الضيافة المجاورة للمسجد

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف المنوفية بانه يوجد رشح للمياه بسقف المسجد الأحمدي

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف القاهرة بأن عامل مسجد يدعي سليمان متولي بأوقاف المنيل سقط من اعلي سطح المسجد وهو يصرف المياه من سطح المسجد فسقط من اعلي وفقد الوعي وهو في مستشفى القصر العيني وجاري متابعه حالته

أفادت غرفة عمليات مديرية أوقاف القاهرة بأن مسجد بدرالدين الونائي بالسيدة عائشة سقط جدار منه على فرن فهدم جزء من الفرن وهذا الجدار لا يؤثر في إقامة شعائر الجمعة وأن وزارة الآثار لديها علم بذلك

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف سوهاج بسقوط الَمنارة على سطح مسجد الفتح نجع القنانشة بإدارة أوقاف العسيرات بسوهاج، مما أدي إلى انهيار سقف المسجد واساسياته ولم تحدث أي خسائر بشريه أو إصابات وتم إبلاغ الشرطة ومجلس المدينة وجاري رفع الأنقاض حتى لا تحدث توابع أو ضرر بالمارة والجيران

أفادت غرفة عمليات مديرية أوقاف البحر الأحمر بأنه قد تم تنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد وانقضت الجمعة دون أي مخالفات أو شكاوى

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف جنوب سيناء بسقوط مأذنة صغيرة بمسجد النور بحي الأمل الجزء العلوي على سكن الإمام ولا يوجد خسائر

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف جنوب سيناء أداء صلاة الجمعة بمدينة الطور، على أكمل وجه، اما مدينة راس سدر أقيمت الصلاة في جميع المساجد على خير إلا بعض مساجد قرية أبوصويره لم يصلى بها لتعرضها لدخول مياه السيول بها ولإعاقة المسير إليها

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف جنوب سيناء بأن حوالى عدد سبعة مساجد مدينة أبوزنيمه بعض مساجد الوديان لا تقام بها صلاة الجمعة نظرا لشدة الرياح وشدة الأمطار والسيول أما جميع المساجد الاخرى اقيمت فيها صلاة الجمعة بخير

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف جنوب سيناء بأن جميع مساجد مدينة أبورديس اقيمت صلاة الجمعة بها إلا التجمعات البدوية بسبب سوء الاحوال الجوية وشدة المطر والسيول

أبلغت غرفة عمليات مديرية أوقاف جنوب سيناء بأن جميع مساجد مدينة نويبع وطابا أقيمت فيها صلاة الجمعة على خير إلا بعض الوديان الشيخ عطيه وبئر صغير ووادي وتير ووادي مجرح نتيجة السيول والامطار وعدم القدرة للوصول إليها

أبلغت غرفة العمليات بأن جميع مساجد مدينة دهب اقيمت بها الجمعة على خير وجميع مساجد مدينة شرم الشيخ اقيمت بها الجمعة على خير إلا بعض مساجد وادي سبيته ووادي الشرفا لسوء الأحوال الجوية والسيول

أبلغت غرفة عمليات بأن جميع مساجد مدينة سانت كاترين أقيم بها صلاة الجمعة إلا بعض مساجد الوديان وبعض قرى وادي فيران

وتستمر غرفة العمليات المركزية في الانعقاد الدائم، ويجري الشيخ طايع اتصالات مع كافة العاملين بالقطاع الديني والمديريات بالمحافظات لضبط الأداء الدعوي ومواجهة الأزمات التي تسبب بها الطقس.

وأثني "طايع" على عمل المديريات وتنفيذها لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي حضر اليوم بنفسه لديوان عام الوزارة لمتابعة الغرفة الرئيسية، وأثنى على أداء الغرفة برئاسة الشيخ جابر طايع.