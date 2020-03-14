منها الحالة الاجتماعية الحالية.. الأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام النفقة

يتطلب تنفيذ أحكام النفقة، عددا من المستندات التي تستعرضها "الوطن" فيما يلي، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، وفقا لما قاله المحامي محمد حمزة، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، في حديثه لها:

الأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام النفقة

ـ أولا يجب تقديم أصل الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، وتكون معلنة إعلان قانوني صحيح حديث، في حالة كون الصادر ضده الحكم، مقيم داخل جمهورية مصر العربية، فلا تُقبل الأوراق إلا إذا كانت صيغة الحكم معلنة لشخصه، أو في محل إقامته.

مع عدم الاعتداد بالأحكام المعلنة في مواجهة النيابة العامة، أما في حالة كان المحكوم ضده بالخارج، فلا تقبل الأوراق إلا بورود ما يفيد تمام الإعلان رسميًا من الدولة المقيم بها، بالإضافة إلى 3 صور ضوئية.

ـ تقديم أصل شهادة بتمام الإعلان من المحكمة، على أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية مرفقة بـ3 صور.

ـ تقديم أصل الشهادة التي تفيد بالحصول على الاستئناف من عدمه، أو حكم الاستئناف بالإضافة إلى 3 صور.

ـ توضيح الأرقام التأمينية للزوج، الزوجة، والأولاد، على أن تكون مختومة ومعتمدة من التأمينات.

ـ إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية ومطابقة للحالة الاجتماعية الحالية، مع صورة بطاقة الزوج أو مستند رسمي موضح به رقمه القومي، بالإضافة إلى صور شهادات ميلاد الأولاد.

ـ ضرورة تابعية محل إقامة مستحقي النفقة المثبت ببطاقة الرقم القومي، لنطاق فرع بنك ناصر.

ـ تقديم صورة من قسيمة الزواج، أو الطلاق حسب الحالة الاجتماعية الحالية.

ـ إرفاق مستند يتضمن مفردات مرتب المحكوم ضده، في حالة كان يعمل بجهة حكومية، قطاع عام، شركة خاصة، أو بيان معاش إذا كان من أصحاب المعاشات.

ـ تقديم صورة ضوئية من خطاب التحريات.

ـ توكيل عام في القضايا شاملا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء البنك لحقوق المستفيدين، وتحصيل قيمة المبالغ المحكوم بها والأجور وما في حكمها، وكذلك المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل قيامه بذلك، وله الحق في رفع جميع الدعاوى الجنائية والمدنية والشرعية، ضد الصادر المحكوم عليه.

ـ شهادة بالاستمرار بالتعليم لمن تجاوز الخامسة عشر من الذكور.