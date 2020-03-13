"سلمان للإغاثة" يوزع سلال غذائية في السودان ولبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، 450 سلة غذائية في محلية غرب كسلا بولاية كسلا السودانية بحضور عدد من المسؤولين السودانيين، استفاد منها 2,700 فرد.

يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المقدم من المملكة من خلال المركز للشعب السوداني بمختلف المجالات.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 624,000 رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من السعودية ممثلة بالمركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون اليمنية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 91 عملية جراحية للأطفال المستفيدين.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

وفي سياق متصل، قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الرابع من الحملة، بإجراء 120 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، ليبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 362 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من السعودية ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.