إمداد "الخارجة" بمحطة متنقلة لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب سوء الطقس

قال المهندس أسامة إبراهيم محمد، ممثل وزارة الكهرباء بغرفة العمليات بمجلس الوزراء، إن وضع الكهرباء في ظل حالة سقوط الأمطار والرياح مطمئن، وذلك نتيجة للاحتياطات الاحترازية التي جرى اتخاذها قبل حدوث أزمة الطقس السيئ من حيث عزل الأعمدة وتوفير ماكينات طوارئ في حالة حدوث أزمة خارجة عن الإرادة مثل الأزمة التي حدثت في الوادي الجديد.

وأضاف خلال لقاء على شاشة "صدى البلد"، أنه جرى إمداد محافظة الوادي الجديد بصفة عامة ومدينة الخارجة بصفة خاصة بمحطة متنقلة بقدرة 5 ميجا تقريبا، وتمثل 20% من أحمال المدينة، وجاري إضافة قدرات أخرى.

بينما قال محمد مصطفى، مدير أزمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تلقى بلاغا بوجود تجمع لمياه بمدينة نصر وجاري شفطه حاليا، موضحا أنهم يواجهون مشكلة بسبب سعة شبكة الصرف.

وأوضح أنه يتلقى البلاغات عن طريق غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء، ويتم إرسالها إلى رئيس الشركة القابضة أو رؤساء الشركات التابعة.