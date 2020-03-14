حماية المستهلك : نتابع رد أموال تذاكر العمرة للمواطنين

يتابع جهاز حماية المستهلك، مع غرفة شركات السياحة، تطوررت استعادة المواطنين الذين تضرروا من وقف رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية بسبب تداعيات فيروس كورونا، القيمة المادية التى دفعوها، تنفيذا لقرار الجهاز برد الأموال.

وقال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"الوطن"، إن الجهاز معني بالمستهلك ووكيل عنه، ونتابع منذ قرار التوقف مع الشركات تطورات هذا الملف، وإعادة الأموال لأصحاب الرحلات الملغاة، أو أن يكون هناك اتفاقًا مكتوبا تم بين صاحب الرحلة وممثل عن الشركة يقضى بالاتفاق على تأجيل الرحلة لحين عودة الرحلات من جديد.

وبالرد على موقف شركات السياحة التى سترفض رد الأموال، أوضح عبد المعطي أن الشركات تضع نفسها تحت طائلة المادة 25 من من قانون حماية المستهلك، والتى تنص على التزام المورد برد أموال الخدمة إذا لم تقدم، وعليه فسيكون الجهاز هنا أمام تحريك شكوى رسمية ضد الشركة الرافضة أمام النيابة العامة.