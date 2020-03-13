محافظ بني سويف: أعمال عاجلة لاحتواء تدفق السيل بمخر سنور

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ميدانيا، مساء اليوم الجمعة، الأعمال المنفذة والإجراءات العاجلة لاحتواء السيل المتدفق بشدة بمخر سنور، وقال المحافظ إن المياه تندفع بسرعة كبيرة وتغير مسارها داخل حوض المخر حتى مطلع مصرف سنور، وتم تأمين الجسر بأعمال عاجلة تشمل مواد حجرية، وجاري تخفيض منسوب المياه وفتح مسارات جديدة للتخفيف من حدة السيل، حفاظا على الزراعات على جانبي المخر.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير المساعد، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين المعنيين. وكلف محافظ بني سويف مسؤولي الري والوحدة المحلية بالتواجد بشكل دائم، بغرض الاطمئنان والتأكد من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق فوق المخر، مؤكدا أنه يتابع هذا الموضوع بشكل مباشر، مشددا على إرسال أية مستجدات أولا بأول لغرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة بشأن مواجهة تداعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة وباقي محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس ومن المتوقع لها أن تستمر حتى غدا السبت.