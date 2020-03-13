أهالي المنوفية يستخدمون "مواتير الري الزراعي" لشفط الأمطار من الشوارع

استخدم الأهالي في عدد من القرى بمحافظة المنوفية، مواتير الري الزراعية في سحب مياه الأمطار من أماكن تراكمها وصرفها علي بيارات الصرف الصحي والأراضي الزراعية والترع الموجودة في القرية، في محاولة من جانبهم لمساعدة الوحدات المحلية في عملها بشفط مياه الأمطار .

وشهدت المحافظة حالة من الطقس السيئ، حيث سقطت أمطار غزيرة على كل مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها منذ الساعات الأولي منذ أمس الخميس، مما أدى إلى وجود تجمعات كبيرة للمياه في القري والمدن، فيما تعمل شركه المياه علي شفط تلك الأمطار.وتزامن مع سقوط الأمطار انتشار الرعد والبرق، كما شهدت بعض المدن والقري قطع التيار الكهربائي خوفا من تأثر المحولات والشبكات الداخلية من سقوط الأمطار .