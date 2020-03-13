منهم 250 في آخر 24 ساعة.. ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 1266 حالة

سجلت إيطاليا 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة وفق حصيلة نشرتها اليوم إدارة الحماية المدنية الإيطالية.

وشهدت إيطاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعاً في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660 اليوم، بينهم 1328 شخصاً في العناية الفائقة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم.

وكانت الصين أعلنت أنها أرسلت إلى إيطاليا فريقا من الخبراء يضم 9 أعضاء، لمساعدة البلاد على احتواء الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أكي" الإيطالية..

وانتشر الفيروس خلال الأيام الماضية في مختلف الدول، مخلفا خسائر اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى التدخل لاتخاذ المزيد من التدابير الاستثنائية، فيما أشارت الإحصائيات الرسمية المعلن عنها من قبل دول العالم، إلى تجاوز عدد الوفيات الإجمالي 5080 حالة، مقابل إصابة حوالي 138 ألف شخص.