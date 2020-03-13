وزيرة البيئة تتفقد محمية الغابة المتحجرة في التجمع

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، جولة تفقدية بمحمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع في القاهرة، للوقوف على الأوضاع البيئية بالمحمية عقب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها مصر أمس والاطمئنان على رجال الأمن المسئولين عن تأمين المحمية، رافقها خلالها الدكتورة شيماء طه مديرة المحمية والعاملين بالمحمية.

وأوضحت فؤاد أنه جرى رصد تراكم مياه الأمطار أمام البوابة الجنوبية للمحمية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها بالإضافة إلى سقوط 8 أعمدة إنارة بطريق القطامية السخنة القديم على سور المحمية ما تسبب في حدوث كسر بالسور وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.

وأكدت أن الوضع آمن بالمحمية والأضرار الموجودة محدودة ولم تمس طبيعة المحمية وتكوينها البيولوجي، مشيرة إلى استمرار غلق كافة المحميات الطبيعية منعا لحدوث أي أضرار بشرية، وذلك بالتنسيق مع مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات التي تقع بها المحميات تبعا لخطة المواجهة علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن وقف التخييم داخل المحميات والرحلات البحرية طوال فترة التقلبات الجوية تبعا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى استمرار رفع حالة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ قد ينتج جراء الأحوال الجوية الحالية وذلك بالتنسيق على مدار اليوم مع مديري الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية والإدارات المعنية بالوزارة لرفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف وإبلاغ غرفة العمليات المركزية.

ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333

جدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528