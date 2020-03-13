الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت أنقاض عقار الأزبكية المنهار

قال مصدر بالحماية المدنية، إن القوات تواصل رفع الأنقاض من عقار الأزبكية المنهار للبحث عن ضحايا.

وأضاف المصدر أن شهادة بعض الناجين الذين تمكنوا من النزول من العقار قبل انهياره، أكدوا وجود عدد من السكان بداخله لم يتمكنوا من النزول قبل الانهيار.

وتابع المصدر أن عملية البحث تتم بحرص شديد خوفا على المتواجدين تحت الإنقاض في حالة أنهم على قيد الحياة، وأوضح المصدر أن ضباط الحماية المدنية يأخذون أي معلومة على محمل الجدية حتى وإن كانت غير صحيحة لأنها تمثل حياة مواطن.

يذكر أنه قبل قليل انهار عقار مكون من 3 طوابق وأرضي بالقرب من شارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار تمهيدا للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.