تستغرق 20 يوما.. توصيل خدمة حنفية حريق "بعداد رئيسي"

مرت مصر بموجة طقس سيئ خلال الفترة الماضية، جعلت بعض الحرائق تنتشر في بعض المناطق، بسبب الماس الكهربائي، ما يعني ضروري تركيب حنفيات حرائق كهرباء.

وتستعرض "الوطن"، توصيل خدمة حنفية حريق "بعداد رئيسي"، من الشركة القابضة للمياه للصرف الصحي.

المستندات المطلوبة

طلب الخدمة من العميل

بطاقة الرقم القومي للعميل

الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي

موافقة الدفاع المدني على التوصيل

سند الحيازة أو الملكية

إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ليس لزاما)

فاتورة مياه لمكان التوصيل

التليفون الأرضي والمحمول للعميل

أي مستند تري الشركة قد تطلبه، ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات

استيفاء العميل طلب الخدمة

سداد قيمة المعاينة والملف

إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة

إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد

سداد العميل قيمة المقايسة (يمكن أن تكون نقد أو بالتقسيط)

يصرف الفني المختص المهمات من المخازن

تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

توقيع العمل للعقد بخدمة العملاء

مدة توصيل الخدمة

تستغرق تلك الخدمة في المتوسط 20 يوما، طبقًا للائحة التجارية الموحدة.