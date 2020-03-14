مصريون ينظمون تظاهرة أمام البيت الأبيض بسبب سد النهضة الأحد المقبل

تستعد الجالية المصرية بولاية نيويورك لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن الأحد المقبل، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وقدم وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، حيث أكدوا أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر، أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه.

وتابعوا: "نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا".