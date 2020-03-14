المنصورة الدولي تنظم دورة باثولوجيا الكلى بحضور 57 متدربا أجنبيا

نظم قسم الكلي بمستشفى المنصورة الدولي اليوم الجمعة، الدورة السنوية المكثفة الخامسة لباثولوجيا الكلى، والتي حضرها 57 متدربا من 3 دول هي "السودان وتشاد واليمن"، بالإضافة إلى 12 محافظة من محافظات مصر من مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية من تخصصات أمراض الكلى وعلم الأمراض والأطفال والتي أقيمت على مدار 3 أيام.

وحاضر في الدورة كل من الدكتورة فاطمة الحسينى، أستاذ علم الأمراض كلية الطب جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور محمد صبح أستاذ أمراض وزراعة الكلى بمركز الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة

وقال الدكتور حامد عزت العراقي رئيس قسم الكلي بمستشفى المنصورة الدولي، إن الدورة تناولت العديد من المحاور منها العينة الكلوية، والأمراض المناعية، وزراعه الكلى، والقصور الكلوي الحاد والمزمن باستعمال المجهر الضوئي والإلكتروني.

وأضاف العراقي في تصريح صحفي، أنه في نهاية الدورة جرى توزيع الشهادات على المتدربين، وخرجت الدورة بالعديد من التوصيات الهامة منها : "توقيت وأليه أخذ العينة الكلوية ودور العينة الكلوية في التشخيص والعلاج، وطرق استخدام الطرق الحديقة في علم الأمراض وتطبيقها بالطرق الصحيحة لتقديم خدمة طبية أفضل لمرضى الكلى.