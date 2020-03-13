عاجل.. واشنطن تعلن وفاة 37 شخصا بفيروس كورونا

أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأمريكية، وفاة 37 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

"ترامب": بلادنا ستوقف حركة السفر مع أوروبا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، اليوم، خطة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة لمواجهة انتشار الفيروس، وقال، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن المختبرات الخاصة ومطوري اللقاحات سيكونون قادرين على توفير 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا في غضون شهر، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مواقع لاختبار الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح ترامب، أنه ليس من الضروري إجراء اختبارات الإصابة لجميع الأمريكيين، لكنه دعا من تظهر عليهم أعراض المرض إلى سرعة التوجه إلى مواقع إجراء الاختبارات، وحث الرئيس الأمريكي، كافة دول العالم على إنشاء مراكز عمليات الطوارئ "فعالة على الفور"، كما طالب جميع المستشفيات في الولايات المتحدة بتفعيل خطة التأهب للطوارئ، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع ترامب قائلا: إن أوامر الطوارئ "ستمنح سلطات جديدة واسعة النطاق" لقطاع الخدمات الصحية، مما يمنح مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات "أقصى قدر من المرونة للاستجابة للفيروس".

وتشمل تلك السلطات "التنازل عن بعض متطلبات الترخيص الفيدرالية، والإعفاءات من قيود الوصول الحرجة على عدد الأسرة ومدد الإقامة، والتنازل عن القواعد لجلب المزيد من الأطباء إلى المستشفيات في بعض المستشفيات".

وقدم الرئيس الأمريكي، الشكر لشركة جوجل على إنشاء موقع إلكتروني، يسهل من الوصول إلى مواقع اختبارات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نحو 1700 مهندس من شركة جوجل يعملون في هذا المشروع.