إسبانيا: 120 حالة وفاة بفيروس كورونا وتعافي 189 مصابا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا إلى 120 حالة وفاة ونحو 4200 مصاب، وفقا لما أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس.

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف شخص، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 120 حالة، وأُعلن تعافي 189 شخصا من إصاباتهم.

وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في محاولة للتحكم في انتشار الوباء في البلاد، وأوضح سانشيز، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الحكومة ستجتمع غدا، لتنفيذ تلك الخطوة، والتي تسمح للسلطات بتقييد حركة المواطنين بشكل مؤقت دون المساس بالحقوق الأساسية الأخرى، وتقليل استخدام الخدمات العامة الأساسية في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وقال سانشيز: "نحن فقط في المرحلة الأولى من مواجهة الفيروس"، مضيفا: "أمامنا أسابيع صعبة للغاية، لا يمكننا استبعاد الوصول إلى 10 آلاف إصابة بحلول الأسبوع المقبل".

وتابع رئيس الوزراء الإسباني قائلا إن حكومته ستخصص مليار يورو لنظام الصحة و2.8 مليار أخرى للسلطات الإقليمية من أجل مساعتها على تعزيز خدماتها للرعاية الصحية.

ويأتي ذلك بينما أعلنت الحكومات الإقليمية مزيدا من التدابير الأكثر حزما لاحتواء الفيروس، فبعد أقل من يوم على إعلان السلطات في إقليم كتالونيا فرض قيود على تحركات المواطنين في 4 بلديات تضم 70 ألف شخص، أمرت حكومة مدريد المطاعم والحانات بإغلاق أبوابها بدءا من الغد، واتخذت الحكومة في فالنسيا إجراء مماثلا، فيما فرضت مورسيا قيودا على تحركات نحو 376 ألف شخص في العديد من المدن الساحلية لأسبوعين قادمين، وأعلنت الحكومة في الباسك حالة طوارئ صحية من شأنها السماح للسلطات فرض قيود مشابهة.