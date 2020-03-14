"البحر الأحمر الأزهرية" تلزم شيخ المعهد والوكلاء والعمال بالحضور اليوم

الزمت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، برئاسة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية بحضور كلا من شيخ المعهد والوكلاء والعمال، غدا السبت وذلك ورغم القرار بتعطيل الدراسة غداً نظراً للظروف المناخية التى تمر بها البلاد.

ونشرت منطقة البحر الأحمر الأزهرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بأن غدا السبت الموافق 14 مارس يعتبر إجازة للطلاب بالمعاهد التى تعمل يوم السبت، وبالنسبة لكافة معاهد المنطقة يتم حضور كلا من شيخ المعهد والوكلاء والعمال، وذلك وفقاً الاحتياجات التى يحددها مديرى الإدارات التعليمية، لفحص المعاهد وتجهيزها والتأكد من نظافتها وخلوها من أى مخاطر، والتأكد من صلاحية المعاهد لإستقبال الطلاب للدراسة يوم الأحد، وإزالة ما بها من آثار العاصفة الترابية والأمطار، حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات.

وبالنسبة للموجهين بالقطاعات وديوان عام المنطقة والإدارات التعليمية فهو يوم عمل للجميع.