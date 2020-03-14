كندا تعلن إجراءات موسعة تشمل التحذير من السفر للحد من تفشي كورونا

أعلنت الحكومة الكندية، أمس الجمعة، سلسلة من الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تشمل تقليل عدد المسافرين القادمين إليها وتخفيض عدد المطارات التي تستقبل المسافرين الدوليين والتحذير من السفر للخارج والحد من الرحلات الداخلية بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إنه بخلاف نصائح السفر الشاملة، تتخذ الحكومة أيضًا خطوات لمنع العدوى. وقال "إننا نتطلع إلى تقليل عدد المطارات التي ستقبل المسافرين من الخارج حتى نتمكن من توفير الموارد المناسبة لجميع الوافدين لضمان قيامنا بكل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة الكنديين وكندا".

وأضاف ترودو، "من الواضح أيضا أننا ننظر إلى بلدان المنشأ والتدابير الإضافية التي يمكننا اتخاذها. سنتخذ تلك القرارات على أساس أفضل العلوم وأفضل توصيات مسؤولي الصحة لدينا".