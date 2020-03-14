"اتصل وأوصلك ببلاش".. جعفر يتحدى الأمطار ويساعد بـ سكوتر: الناس لبعض

اعتاد الشاب العشريني على المشاركة في الأعمال التطوعية منذ الصغر، ورغم قدومه من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، للعمل كمحاسب في إحدى الشركات إلا أن هذا لم يمنعه من تقديم المساعدة للآخرين أمس الخميس، خلال موجة الطقس السيئ التي ضربت القاهرة وبقية المحافظات، ما تسبب في تعطل سير حركة المرور، ليقرر مساعدة الناس المتواجدين في الشوارع والعالقين بسبب الأمطار الشديدة.

"أعمل محاسب في إحدى الشركات، وأنا مغترب من محافظة الشرقية، وكنت أصلي العصر أمس الخميس في إحدى المساجد بمنطقة الضاهر بالقاهرة، وبعد خروجي من المسجد رأيت العديد من المواطنين العالقين في الشارع، فقررت أن أكتب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه مساعدتي بالاسكوتر الخاص بي لأي شخص يريد العودة إلى منزله أو الحالات التي ليس لها مأوى إلى أي دار متاح يوافق على استقبال مثل هذه الحالات وتركت رقم هاتفي للتواصل معي"، حسب حديث الشاب محمد جعفر لـ"الوطن".

يضيف جعفر: "استقبلت الكثير من المكالمات على هاتفي، حيث تواصلت معي سيدة في تمام الساعة السادسة مساء كانت قد رأت منشوري على فيسبوك، وذهبت إليها وأرسلت معي مبلغا ماليا وطعاما لابنتها التي تدرس في إحدى الكليات بجامعة عين شمس، وبالفعل أوصلته إليها بالقرب من المدينة الجامعية، ولم يكن مع الطالبة أي مبلغ مالي حينها".

ويتابع: "وجدت سيلا من الاتصالات بسبب سيدة مسنة في الشارع لا تجد مكانا تذهب إليه فقمت بتوصيلها إلى دار رعاية".

واختتم جعفر حديثه لـ"الوطن": "علمت بأن المسافرين في محطة مصر يقفون في الخارج بعد توقف حركة القطارات، ويفترشون الأرض، ما جعل ربات بيوت ومتطوعون يتصلون بي لإرسال إليهم وجبات، وعدت إلى منزلي في تمام الساعة الثالثة فجرا".