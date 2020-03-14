الوزراء: استشاريون يبحثون حلولا لأماكن تجمع المياه بالدائري والتجمع

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عن بدء رجوع مرافق المياه والكهرباء للمدن الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن شركات توزيع الكهرباء، بدأت إيصال التيار مرة أخرى، بعد قطعه، خوفًا من تعرض المواطنين للصعق.

وأشاد يونس، بجهود وزيرة التضامن الاجتماعي، وجولاتها في الأماكن المتضررة، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع وجبات للمواطنين المتضررين من الأمطار في المناطق المختلفة.

التفكير في حلول فنية للمناطق منخفضة المنسوب

وأوضح يونس، أنه يجري الآن التفكير في حلول فنية للمناطق منخفضة المنسوب، التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه، مثل أنفاق الطريق الدائري، ومناطق القاهرة الجديدة، وشارع التسعين، مشيرًا إلى أن مهندسين استشاريين، يبحثوا عن حلول فنية لهذه المشاكل.

وأكد يونس، أن المدن الجديدة ومساكن الإسكان الاجتماعي مثل الأسمرات وروضة السيدة، استوعبت مياه الأمطار بالكامل.

وأشاد يونس، بجهود المحافظين الذين لم يناموا منذ يومين، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت، لم تشهدها مصر منذ 35 عاما، وأن كمية الأمطار على القاهرة، بلغت 45 ملليمتر.

وأشار يونس، إلى أن الاستثمارات في الفترة المقبلة، سيتم ضخها في قرى مصر، وسيتم توصيل الصرف الصحي لها، لافتًا إلى أن 45% من قرى مصر، جرى توصيل الصرف الصحي لها، بعدما كانت النسبة 5%.