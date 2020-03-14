فيديو.. تامر الخشاب يكشف تزوير التاريخ المصري في وثائقيات bbc والجزيرة

كشف المخرج تامر الخشاب، عن حيلة القنوات المعادية لمصر، في تزييف تاريخها، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج "كمين"، المذاع عبر فضائية "الحياة".

وتحدث الخشاب، عن عزوف البعض عن القراءة، والحصول على المعلومات من مصادرها التاريخية، واللجوء للأفلام الوثائقية، كبديل للحصول على هذه المعلومات التاريخية.

الخشاب يحذر من خطورة الأفلام الوثائقية من القنوات الأجنبية

وحذر الخشاب، من خطورة هذه الأفلام، مشيرًا إلى أن أغلب الأفلام الوثائقية عن مصر وتاريخها، تنتجها قنوات أجنبية ومعادية، لافتا إلى أنه جرى استغلال انطباعات المصداقية في الأفلام الوثائقية، لتضليل المشاهدين، وتزييف التاريخ، وتعزيز الصراعات والانشقاقات داخل المجتمعات.

الخشاب يكشف قنوات معادية لمصر تنتج أفلام عنها

وتحدث الخشاب، عن انتاج قناة الجزيرة الوثائقية لأفلام كثيرة عن مصر، وكذلك قناة "CNN" الأمريكية، وقناة "BBC" البريطانية، وقناة "ميدان" الإيرانية، مشددًا على أن هذه القنوات، تعرض التاريخ المصري من وجهة نظرها.

واشار الخشاب، إلى أن قناة "bbc"، تسعى لتشويه تاريخ مصر الحديث والمعاصر، بسلسلة أفلام تدعي أنها وثائقية، ولكنها أفلام موجهة، مثل "فراعنة مصر المعاصرون"، لافتًا إلى أن الهدف من الفيلم، هو الاساءة لرموز مصرية، أخرجت بريطانيا من مصر، مشددًا على أن هذه الجهات، لم تراعي أي معايير مهنية في إنتاج هذه الأفلام وفي محتواها.

bbc تقدم فيلم تمثيلي عن اعتصام رابعة المسلح

واستنكر الخشاب، تقديم فيلم وثائقي عن اعتصام رابعة المسلح، واستعانتهم بممثلين موجودين في تركيا، من أجل تقديم بعض المشاهد التمثيلية ضمن أحداث الفيلم، وهو ما يخالف المعايير المهنية، نظرًا لوجود فيديوهات حقيقة لهذه الواقعة.

ونصح الخشاب، راغبي معرفة التاريخ، بالحصول عليه من الكتب التاريخية، وليس من قناة معادية للوطن، مشددًا على أن هذه الأفلام، تحتال على المواطن، لتوقعه في الكمين على حد تعبيره.