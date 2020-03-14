المغرب يوقف الرحلات الجوية مع 4 دول بسبب كورونا

قرر المغرب تعليق الرحلات من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل له، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية، الجمعة، عن توقف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتبار من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدروس الحضورية سوف يجري تعويضها بدروس عن بُعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت في وقت سابق أن الشاب القادم من إيطاليا والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس بالمغرب، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكشفت الوزارة المغربية، أن الشاب المصاب بالفيروس سيغادر المستشفى مساء اليوم، مشيرة في بيان صحفي، إلى أن الموقف الوبائي المتعلق بالفيروس بالمغرب حتى اليوم الجمعة، هي 7 حالات مؤكّدة للإصابة بالفيروس، من بينها حالة وفاة للسيدة البالغة من العمر 89 عاما، والتي سبق تسجيلها كثاني حالة وافدة للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى ان الحالات الأربع الأخرى المؤكّدة تتجاوب مع العلاج ووضعها في تحسن مستمر ومطمئن، أما الحالة الخامسة للمواطنة الفرنسية من أصول سنغالية لا زالت تخضع للعناية المركزة نظرا لمعاناتها من أمراض مزمنة.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه جرى تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن مغربي بالغ من العمر 39 عاما، موضحة، أن المواطن المغربي "كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليجري اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد "باستور المغرب"، الذي أكد الإصابة".