ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 7 حالات في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى 7 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح، اليوم، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 100 حالة، بعد تسجيل 20 حالة جديدة، تتضمن 15 حالة من الموجودين بالحجر الصحي، مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وحالة واحدة لمواطنة أسبانية قادمة من موطنها، إضافة إلى حالتين من الجنسية المصرية من المخالطين للحالة المرتبطة بالسفر إلى أذربيجان.