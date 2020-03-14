ارتفاع وفيات كورونا في الفلبين إلى 8 حالات

أعلنت الفلبين اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 8 وفيات، فيما قررت السلطات فرض حظر تجول خلال ساعات الليل في منطقة مترو مانيلا للحد من تفشي الفيروس.

ونقلت صحيفة "فيلستار" الفلبينية عن وزراة الصحة، إعلانها اليوم تسجيل 3 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8، يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة تنمية العاصمة مانيلا أنها ستفرض حظر تجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة شهر، كما طلبت من مراكز التسوق إغلاق أبوابها، فيما ستبقى محلات السوبر ماركت والبنوك مفتوحة، وكانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الفلبين حتى أمس الجمعة وصلت إلى 64 حالة.

وأكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس الخميس، تعليق حركة النقل الجوي والبري والملاحي فى منطقة "مترو مانيلا" بدءا من يوم الأحد القادم وحتى 14 أبريل المقبل، لمواجهة الفيروس، كما جرى تعليق الدراسة في منطقة مترو مانيلا حتى 14 أبريل.

تعد منطقة مترو مانيلا، التي تعرف رسميا بمنطقة العاصمة الوطنية، مركزا لـ 2.8 مليون شخص يتواجدون في مدنها الـ16.