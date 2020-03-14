إصابة 2 باختناق وحروق إثر حريق بمنزل في كفر الشيخ 

أصيب شخصان باختناق وحروق، إثر نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلطيم المركزي.

وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الحريق، وتبين من الفحص اشتعال النيران بالمنزل الريفي المكون من طايق واحد.

كما تبين إصابة كل من محمود .إ.م، 45 عاماً، مُصاباً باختناق، وعصام.م.غ، 35 عاماً، مُصاباً بحروق بسيطة في اليدين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم.

وتلقت إدارة النجدة وغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، صباح اليوم بلاغاً من الأهالي يفيد نشوب حريق بمنزل ريفي، وجرى إبلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، الذي وجه بإرسال سيارة إطفاء للمكان وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، وجرى تحرير محضر والعرض على النيابة.

ووجه محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، بحصر التلفيات بمعرفة أهل المنزل والشرطة، وجرى إخطار التضامن الاجتماعي للمعاينة والمساعدة.