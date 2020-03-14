تايوان تخضع القادمين من أوروبا لحجر صحي

قالت حكومة تايوان، اليوم، إنه اعتبارًا من 17 مارس، سيكون على جميع القادمين من منطقة شنجن في أوروبا، التي يسمح بالتنقل بين بلدانها دون جواز سفر، وكذلك الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما عند الوصول للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

أضافت الحكومة أن قواعد الحجر تسري أيضا على المسافرين القادمين من دبي بما في ذلك من يمرون بها، إضافة إلى ذلك، أصدرت تايوان تحذيرا من السفر إلى دول منطقة شنغن وبريطانيا وأيرلندا وناشدت بتجنب السفر غير الضروري إلى هناك، بحسب ما نقلت "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.