عاجل.. روسيا تغلق حدودها مع بولندا والنرويج أمام الأجانب

قررت السلطات الروسية، إغلاق حدودها مع بولندا والنرويج أمام الأجانب بسبب فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت"سكاي نيوز عربية".

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، بارتفاع عدد المصابين بهذه السلالة من الفيروس خلال يوم واحد، بواقع 11 حالة.

وأوضح المركز - في بيان أن عدد المصابين بفيروس "COVID-19" ارتفع في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية من 34 إلى 45 حالة.

وأشار البيان إلى أن كل الحالات الجديدة سجلت لدى مواطنين روس، وأن أغلبهم زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر غير آمنة من حيث وتيرة انتشار فيروس كورونا وهي إيطاليا وفرنسا والنمسا، بينما أصيب شخص آخر بسبب اتصالاته مع مريض تم رصده سابقا.