التضامن: الخميس آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على تأشيرات حج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، على أن تقوم مديريات التضامن بتسجيل بيانات الطلبات على بوابة الحج الموحدة.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أكدت أنه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات، حيث تم الاستعداد مبكرًا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى أن العام الجاري يشهد عددًا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى، تيسيرًا على حجيج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت مبكرًا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بمد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 19 مارس الجاري، بعدما كان مقرر آخر يوم له الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.