إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا لـ 164 حالة

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، في إسرائيل لتصل إلى 164حالة، بعد تشخيص حالات جديدة، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن نحو 38 ألف شخص لا يزالون قيد الحجر الصحي المنزلي، بمن فيهم نحو ألف طبيب و600 ممرض و170 من أفراد فرق الإسعاف و80 صيدليا.

وفي سياق متصل، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وبحسب "رويترز"، قال نتنياهو في تصريحات "نحن نغير روتيننا الداخلي من أجل التعامل مع تهديد خارجي.. تهديد الفيروس".

ودعا نتنياهو إلى "وضع السياسة جانبا وتشكيل حكومة طوارئ وطنية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار نتنياهو إلى أن: "60-70 في المئة من المواطنين سيصابون بالفيروس، وهدفنا الرئيسي هو تخفيف انتشار كورونا ونحن في سباق مع الوقت لإيجاد لقاح له".