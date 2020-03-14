الأوقاف تنتظر قرار الخارجية حول سفر أئمتها وقرائها في رمضان للخارج

كشفت مصادر بالمكتب الفني لوزير الأوقاف، أن الوزارة تركت أمر مبعوثي الوزارة للخارج هذا العام في شهر رمضان، لوزارة الخارجية لتحديد من الموقف من سفرهم.

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المبعوثين في رمضان، من الأئمة والقراء، توجهوا إلى وزارة الخارجية للحصول على تصاريح السفر واستكمال أوراقهم بعد موافقة الأوقاف عليهم، إلا أن الخارجية حتى تلك اللحظة لم تمنح لأحد إذن بالموافقة أو الرفض.

أشارت المصادر، إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها حريصون على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك في ضوء فقه النوازل، وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه المقاصد العامة للتشريع التي يأتي الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع موفودي وزارة الأوقاف في الخارج بخير، موضحا أن الموفودين للخارج الجدد سيخضع أمرهم لرأي وزارة الخارجية.