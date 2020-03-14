"أزمات الأقصر": عودة الحياة إلى طبيعتها بعد العاصفة

أعلن محسن الشامي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، استقرار الحالة الجوية وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح الشامي أنه حتى الآن لم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بوقوع أي حوادث، مشيرا إلى أنه جرى نشر فرق التدخل السريع بالمراكز والمدن، وذلك لضمان سرعة التدخل في حال وقوع أي طارئ من خلال التنسيق المستمر مع غرف عمليات مراكز المدن.

وشهدت مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.