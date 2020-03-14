نقابة القراء توضح: هل يتم إلغاء سفر الأعضاء في رمضان هذا العام؟

أكدت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، أن سفر القراء للخارج كابتعاث في شهر رمضان يخضع لقرارات وزارة الأوقاف، وإلغائه من عدمه يخضع لقرارات وزارة الأوقاف.

وقال محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة القراء لـ"الوطن"، إن سفر القراء للخارج يتم من خلال الحصول على استمارة ابتعاث لإحياء ليالي شهر رمضان، موجهة إلى وزارة الأوقاف لمصرية للموافقة عليها من رئيس القطاع الديني.

وأوضح الساعاتي، أن رمضان سيكون في الأيام العشر الأواخر من شهر إبريل والابتعاث يكون في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وننتظر الموقف العالمي من فيروس كورونا، فإذا كان هناك حالات شفاء، وتضاؤل لانتشار الفيروس سيكون هناك ابتعاث، أما إذا استمر الفيروس على ما هو عليه من انتشار سيكون القرار للأوقاف، حيث تخضع النقابة لإشراف وزير الأوقاف.

وحول السفر للدول صاحبة الأذان الشيعي كإيران والعراق قال المتحدث باسم النقابة: لا يوجد سفر لها وهناك علامات استفهام حول هذا الشأن، وتحديد السفر من عدمه خاضع لوزارة الأوقاف في جميع دول العالم.