بعد انتهاء موجة تقلبات الطقس.. تعمل إيه لو المياه تجمعت أسفل المنزل؟

شهدت جميع محافظات مصر موجة من الطقس المتقلب، والتي صاحبها سقوط أمطار غزيرة، نتج عنها تجمعات مياه الأمطار والتي وصلت إلى أسفل المنازل.

وتستعرض "الوطن"، الإجراءات والمستندات المطلوبة لنزح تجمعات المياه الموجودة أسفل العقارات:

المستندات المطلوبة لتصريف تجمعات المياه أسفل العقارات

- تقديم طلب تصريف تجمعات المياه الموجوده أسفل العقارات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول.

- صورة من ترخيص البناء.

إجراءت تصريف تجمعات المياه أسفل العقارات

- يتقدم صاحب المنزل باستيفاء طلب نزح تجمعات المياه.

- سداد قيمة المعاينة للعقار.

- على الفور ترسل شبكة الصرف وإدارة الصرف الصناعي الفنيين للعقار لإجراء المعاينة اللازمة.

- إعداد المقايسة وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- ثم يتوجه صاحب العقار لمركز خدمة العملاء لسداد قيمة المقايسة والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يقوم مركز خدمة العملاء بإصدار أمر الشغل للفنيين لتنفيذ الخدمة.

- يتوجه الفنيون إلى العقار المقصود لتنفيذ الخدمة والانتهاء منها.

إجراء المعاينة وتحديد مستحقات الشركة خلال 4 أيام.

إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة خلال 5 أيام.

إجمالي المدة لتنفذ الخدمة والانتهاء منها 10 أيام.